Греф ожидает снижения цен на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки

Доступность ипотечного кредита в настоящее время затруднена, отметил глава Сбербанка

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что цены на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки начнут снижаться. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки - это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены - они постепенно сокращаются, - то и цены будут постепенно падать. Плюс доступность кредита ипотечного сейчас затруднена, поэтому мы тоже увидим падение цен на рынке", - отметил глава банка.

Ранее в Банке России сообщили, что цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%, а на вторичном рынке - на 51%. Регулятор указывал, что такая динамика возникла на фоне запуска льготных ипотечных программ, на которые сейчас приходится 90% ипотеки в сегменте первичного жилья. До 2020 года, то есть до старта массовой льготной ипотеки, доля господдержки в выдачах не превышала 20%.

Правительство РФ скорректировало параметры льготных ипотечных программ. Максимальный размер льготного ипотечного кредита на новостройки для всех регионов, включая столичные, составит 6 млн рублей (ранее в Москве - 12 млн рублей). Первоначальный взнос будет повышен с 20% до 30%. Изменения начнут действовать с 23 декабря 2023 года.