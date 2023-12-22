Кабмин направит более 2,5 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах

Средства будут направлены в Адыгею, Татарстан, Туву, Камчатский и Приморский края, Амурскую, Архангельскую, Белгородскую, Калининградскую, Магаданскую, Смоленскую и Ярославскую области

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца 2023 года направит 12 регионам более 2,5 млрд рублей на строительство и модернизацию дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства будут направлены в Адыгею, Татарстан, Туву, Камчатский и Приморский края, Амурскую, Архангельскую, Белгородскую, Калининградскую, Магаданскую, Смоленскую и Ярославскую области.

Финансирование позволит в том числе закончить строительство подъезда к новому аэровокзалу в городе Елизово на Камчатке, продолжить капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, привести в нормативное состояние дороги в Калининградской области.

В середине декабря на заседании правительства Мишустин, говоря о выделении средств на ремонт дорог, отмечал, что это решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность территорий и позволит людям ездить комфортно и безопасно. Он также обращал внимание на то, что уже в следующем году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.

Работа по этому направлению ведется в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".