В Великобритании заявили, что экономика страны оказалась на пороге технической рецессии

Она сократилась на 0,1% с июля по сентябрь

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Экономика Великобритании сократилась на 0,1% с июля по сентябрь. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,2%. Также были ухудшены показатели второго квартала. По новым данным статистического ведомства, ВВП не вырос с апреля по июнь (вместо ранее объявленного роста на 0,2%). Таким образом, экономика страны оказалась на пороге технической рецессии - когда спад фиксируется два квартала подряд.

"ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,1% в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года, был произведен пересмотр в сторону понижения первоначальной оценки об отсутствии роста. По оценкам, ВВП Великобритании не продемонстрировал роста во втором квартале (с апреля по июнь) 2023 года, был произведен пересмотр в сторону понижения первоначальной оценки роста на 0,2%, в то время как рост в первом квартале (с января по март) 2023 года и во всех кварталах 2022 года не пересмотрен", - говорится в сообщении ONS. По данным ведомства, падение в сфере услуг в третьем квартале составило 0,2%, что уменьшило позитивное влияние от роста на 0,4% в сфере строительства и на 0,1% в производственном секторе.

Комментируя эти данные, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что "в среднесрочной перспективе прогнозы по британской экономике выглядят куда более оптимистично, чем предполагают эти цифры". Он напомнил, что уровень инфляции в ноябре снизился до 3,9%. Хант также заверил, что объявленные им в осеннем бюджетном послании меры - снижение налогов на бизнес и для 29 млн работающих британцев - "дадут сильнейший толчок потенциальному [экономическому] росту".

В новость внесена правка (10:35 мск) - уточняется заголовок; верно - экономика страны оказалась на пороге технической рецессии.