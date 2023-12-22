Tesla запустила проект строительства в Шанхае накопителей энергии Megapack

По данным Xinhua, завод будет расположен в новом районе Линьган в пилотной зоне свободной торговли

ШАНХАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla официально запустила реализацию в Шанхае крупного проекта по производству мощных аккумуляторов для хранения энергии Megapack. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Соответствующая церемония подписания соглашения о приобретении земли под новое предприятие состоялась в пятницу утром в Шанхае. Завод будет расположен в новом районе Линьган в пилотной зоне свободной торговли.

Производство должно быть запущено в четвертом квартале 2024 года. Проектная мощность предприятия составит до 10 тыс. Megapack в год, что эквивалентно 40 ГВтч энергии. Megapack является мощным накопителем энергии, который позволяет стабилизировать электросеть и предотвращать перебои в ее работе.

В Шанхае на данный момент уже есть предприятие по выпуску электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года.

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию. Согласно последним данным, за 11 месяцев текущего года на этом заводе было собрано 850 тыс. электромобилей, что на 30% превысило показатель аналогичного периода 2022 года.