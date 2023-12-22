Греф считает, что подавляющее большинство госкомпаний могут приватизировать, включая Сбер

Глава Сбербанка, в частности, назвал это кредитное учреждение "очень привлекательным активом"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство российских госкомпаний, в том числе Сбербанк, могли бы быть приватизированы. Такое мнение высказал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк, - отметил он. - Мы - очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят".

При этом Греф подчеркнул, что деньги от приватизации должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в стране. "Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок", - добавил он.

Вместе с тем Греф уточнил, что не слышал разговоров о планах правительства провести приватизацию.

В настоящее время основным акционером Сбербанка с долей в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.