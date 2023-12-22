СФ утвердил обязанность экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек"

Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагается установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, обязывающий резидентов-экспортеров представлять ЦБ РФ информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую аналогичные сведения и по их дочерним компаниям за рубежом. Изменения вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Для получения более детализированной и полной информации документом предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагается установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ.

Также законом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом регулятор наделяется полномочием устанавливать порядок доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

Требования уведомлять налоговые органы

Законом с 1 июля 2024 года устанавливается требование в отношении юридических лиц - резидентов, входящих в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) таких юридических лиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов).

Также потребуется представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) таких юридических лиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и отчеты о переводах такими юридическими лицами - нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами.

Такие требования не будут применяться в случае, если они исполняются материнской компанией международной группы компаний или участником международной группы компаний, на которого материнской компанией международной группы компаний возложена обязанность по исполнению таких требований от имени участников группы компаний, а также в иных случаях, предусмотренных правительством РФ по согласованию с Банком России.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, предлагаемые законом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне геополитических рисков, указывают в правительстве. Документ разработан для "установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.