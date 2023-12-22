Генеральным директором группы компаний "Медиа1" назначили Марию Комарову

Занимавший эту должность с 2019 года Ян Кухальский покинет компанию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новым генеральным директором группы компаний "Медиа1" стала Мария Комарова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Медиа1".

"Группа компаний, объединяющая телеканалы "Муз-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери радио", объявляет о назначении Марии Комаровой генеральным директором "Медиа1". Ян Кухальский, занимавший должность с 2019 года, покинет компанию", - говорится в сообщении.

Комарова с 2008 по 2013 годы руководила холдингом "Выбери радио", а с 2018 года занимала пост генерального директора оператора наружной рекламы Gallery.

"Это очень ответственная и одновременно интересная задача - руководить группой компаний сейчас, когда происходят технологические изменения в отрасли, меняются паттерны потребления в целом и контента в частности, трансформируются сами медиа", - привели слова Комаровой в пресс-службе.