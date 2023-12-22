Mazda и Subaru приостановили выпуск своих автомобилей на заводах Daihatsu из-за скандала

На предприятиях Daihatsu выпускали восемь моделей автомобилей, продаваемых под брендами этих автокомпаний, пишет Yomiuri

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Японские автомобильные компании Mazda и Subaru приостановили заказы на производство своих моделей на заводах Daihatsu, еще одной компании из этой отрасли, в связи с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, касающимися безопасности эксплуатации. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что на предприятиях Daihatsu в совокупности выпускались восемь моделей автомобилей, которые затем продавались под брендами Mazda и Subaru. Сведений о сроках возобновления их производства не приводится.

Скандал был вызван фальсификацией сведений, предоставляемых Daihatsu для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. В апреле компания обнаружила такие нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Производство ряда моделей было приостановлено еще в апреле.

В связи с этим сотрудники Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии начали проверки в головном офисе Daihatsu. Они намерены изучить соответствующие документы и опросить руководство компании. Кроме того, Daihatsu в течение следующей недели приостановит работу всех своих четырех заводов на территории Японии.

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.

За последние несколько лет японские автомобильные компании, включая Nissan Suzuki и Mazda, уже оказывались в центре скандалов с фальсификациями данных о выбросах.