Совфед одобрил продление полномочий кабмина по противодействию санкциям

В частности, кабмин сможет, принимать решения по организации и проведению государственного и муниципального контроля, вводить мораторий на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, продлевать срок действия лицензий, а также устанавливать особенности аккредитации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем пленарном заседании осенней сессии одобрил закон о продлении на 2024 год полномочий правительства принимать решения, направленные на снижение негативных последствий от зарубежных санкций для экономики РФ.

Документ был внесен в Госдуму правительством в ноябре. Так, кабмин РФ наделяется полномочиями в 2024 году устанавливать особенности организации и осуществления действий в некоторых сферах. Речь идет об организации и осуществлении разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, корпоративных отношений, государственных и муниципальных закупок, строительства и градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений, открытия пунктов пропуска через госграницу РФ. По действующим нормам такие полномочия истекают у правительства в конце 2023 года.

Закон также сохраняет специальное регулирование в сфере разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. В частности, кабмин РФ сможет, в том числе принимать решения по организации и проведению государственного и муниципального контроля, вводить мораторий на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, продлевать срок действия лицензий, а также устанавливать особенности аккредитации.

В законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" прописывается, что правительство РФ в 2024 году сможет устанавливать случаи осуществления госзакупок у единственного поставщика, при которых контракт может быть заключен заказчиком не позднее 31 декабря 2024 года. Кабмин также сможет определять порядок осуществления госзакупок в таких случаях. Аналогичным правом в 2024 году наделяется высший исполнительный орган Москвы в части госзакупок для нужд города и муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований.

Изменения вносятся, в том числе в законы, уточняющие нормы регулирования корпоративных отношений и акционерных обществ. До конца 2024 года продлевается право акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) заочно проводить годовые собрания акционеров. Изначально такое право было установлено для них в период пандемии, однако затем оно ежегодно продлевалось. Кроме того, до конца 2024 года компании также смогут выбирать свои советы директоров на три года. Устанавливается, что до 1 июля 2024 года компаниям разрешается иметь неполный состав совета директоров, но не менее трех человек. До этого же срока компаниям, подпавшим под антироссийские санкции, разрешается не формировать совет директоров.

Помимо этого, за кабмином РФ в 2024 году также сохраняются полномочия устанавливать особенности приема на обучение по основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования граждан, учившихся за рубежом, но вынужденных прервать обучение в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительство также сможет устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации при завершении освоения таких программ, а также нормы признания в РФ образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

Сделки со страховщиками из недружественных стран

Одновременно законом продлевается до 31 декабря 2024 года срок запрета на заключение российскими страховщиками сделок со страховщиками и перестраховщиками из недружественных государств, либо их подконтрольными лицами, за исключением сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В исключительных случаях вышеуказанные действия могут осуществляться на основании разрешения, выдаваемого Банком России.