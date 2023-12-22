СФ одобрил закон о продлении на год сроков регистрации юрлиц в новых регионах

При первом внесении изменений в ЕГРЮЛ юрлицами, находящимися на день принятия в РФ на территориях ДНР и ЛНР, срок продлевается до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который направлен на интеграцию юридических лиц из новых регионов в законодательное поле России и продлевает срок приведения их учредительных документов в соответствие с российским законодательством.

Закон продлевает сроки как первичной регистрации бизнеса в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), так и внесения изменений в учредительные документы.

При первом внесении изменений в ЕГРЮЛ юрлицами, находящимися на день принятия в РФ на территориях ДНР и ЛНР, такой срок продлевается до 31 декабря 2024 года (сейчас - до 31 декабря 2023 года), для юрлиц Запорожской и Херсонской областей - до 30 июня 2025 года (сейчас - до 30 июня 2024 года). Для организаций, не числившихся в местных реестрах на момент присоединения к России, срок подачи заявления о регистрации в ЕГРЮЛ с изменением учредительных документов планируется продлить до 30 июня 2024 года, в случае если они работают в ДНР и ЛНР, для резидентов Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2024 года.

Также предусматриваются особенности признания акций таких юрлиц акциями российских эмитентов и внесения ими сведений в ЕГРЮЛ в случае, если их учредительные документы содержат указание на то, что они являются акционерными обществами. Центробанк России наделяется функциями по определению перечня документов, представляемых для госрегистрации выпусков акций эмитентов - юрлиц новых регионов, состава содержащихся в них сведений, формы документа, подтверждающего присвоение регистрационного номера, требований к его содержанию, а также особенностей учета прав на такие акции.

Законом устанавливаются условия, при которых акции и облигации юридических лиц новых субъектов РФ, регистрация выпусков которых осуществлена до дня принятия в Российскую Федерацию, признаются акциями российских эмитентов. Закрепляются требования к номинальной стоимости акций эмитента, указанной в учредительных документах юридического лица нового субъекта РФ после их приведения в соответствие с законодательством России.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.