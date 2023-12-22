Акции Сбера на Мосбирже росли более чем на 2%

Котировки пошли вверх после заявления главы банка Германа Грефа о рекордных дивидендах по итогам 2023 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Акции Сбербанка на Московской бирже росли более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх после заявления главы банка Германа Грефа о рекордных дивидендах по итогам 2023 года.

По данным на 10:55 мск, бумаги компании росли на 2,33% до 271,38 рубля. В то же время привилегированные акции прибавляли 2,36% до 270,96 рубля.

К 11:15 мск обыкновенные акции замедлили рост до 1,73% и торговались на уровне 269,78 рубля, привилегированные акции росли до 269,5 рубля за бумагу (+1,81%).

Греф ранее заявил, что акционерам банка стоит ждать рекордных дивидендов по итогам 2023 года. Он также отметил, что Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах.