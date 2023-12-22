СФ одобрил закон о штрафах за нарушение требований безопасности при добыче угля

В качестве максимальной санкции вводятся оборотные штрафы для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих шахты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который, в частности, вводит штрафы за нарушение требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов угля и требований к противоаварийной защите при добыче угля в шахтах. В качестве максимальной санкции вводятся оборотные штрафы для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих шахты.

Статья 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов дополняется новыми положениями. Устанавливается наказание за нарушение обязательных требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов угля (породы и газа), обязательных требований к проведению дегазации, разгазированию и проветриванию горных выработок, осуществлению аэрогазового контроля, проходке и креплению горных выработок, требований к противоаварийной защите в горных выработках при добыче угля (горючих сланцев) шахтным способом.

Для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей. Также им может грозить дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц предусматривается штраф до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы до 10 млн рублей вводятся для контролирующих лиц организаций, которые эксплуатируют шахты, если нарушение привело к аварии, в результате которой погиб один человек или пострадали два и более. Если в результате аварии погибли два человека или больше, к контролирующим лицам будут применены оборотные штрафы "в размере от одной сотой до одной десятой совокупного размера суммы выручки" от эксплуатации шахты, но не менее 15 млн рублей.

Также статья дополнена примечанием, согласно которому под контролирующим лицом организации, эксплуатирующей угольные шахты, понимается юрлицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления этой организации либо право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления этой организации.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение требований планов и схем развития горных работ. Эта норма включается в часть 2 статьи 7.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, на юрлиц - до 500 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.