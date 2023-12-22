Финская Fortum проведет тендер на поставку топлива для АЭС советского образца

Контракт с Westinghouse и наличие топлива на складе обеспечивают снабжение АЭС "Ловииса" топливом до проведения тендера

ХЕЛЬСИНКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum, владеющая АЭС "Ловииса" с реакторами советского образца, проведет тендер на поставку топлива на период после 2027-2030 годов и изучит возможности других западных поставщиков, помимо американской Westinghouse Electric. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства занятости и по экономическим вопросам Финляндии.

Действующий контракт с Westinghouse и наличие свежего топлива на складе обеспечивают снабжение АЭС "Ловииса" топливом до проведения тендера, уточняется в сообщении.

Кроме того, Fortum объявила, что будет изучать возможности другого западного поставщика по разработке типа топлива, подходящего для реактора ВВЭР-440, чтобы улучшить надежность поставок топлива и конкурентоспособную ситуацию, отмечает министерство.

В ноябре 2022 года Fortum сообщила о решении с 2030 года закупать топливо для АЭС у Westinghouse. В настоящее время топливо для АЭС поставляет российская компания ТВЭЛ в соответствии с контрактами, рассчитанными до 2027-2030 годов. Вице-президент АЭС "Ловииса" Сасу Валькамо заявил, что новый поставщик топлива поможет в диверсификации финской топливной стратегии, обеспечит "надежность поставок и стабильное производство электроэнергии в будущем".