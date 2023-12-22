"Ростелеком" приобрел контроль над разработчиком IТ-решений в сфере культуры и образования

В компании не раскрыли сумму сделки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" приобрел 51% долей в разработчике информационных систем культурно-креативной и образовательных сфер "Медиа сервис". Об этом говорится в сообщении компании.

"Ростелеком" закрыл сделку по приобретению 51% долей ООО "Медиа сервис". Компания занимается проектированием, разработкой и профессиональным продвижением информационных систем культурно-креативной и образовательных сфер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Медиа сервис" продвигает собственные облачные решения и партнерские проекты для региональных и федеральных органов власти, организаций культуры, туристических, спортивных и образовательных учреждений, а благодаря сделке "Ростелеком" обеспечит интенсивное развитие IТ-сервисов нового уровня для развития креативной экономики, культуры, туризма и образования.

Сумму сделки в компании не раскрыли.