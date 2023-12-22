Сбер рассказал, что предотвращает 99,6% мошенничеств, связанных с социальной инженерией

По словам главы банка Германа Грефа, это самый высокий показатель в мире

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбербанк предотвращает 99,6% случаев, когда злоумышленники с помощью приемов социальной инженерии убеждают своих жертв совершать какие-либо противоправные действия. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% - это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги", - заявил он.

По словам председателя правления Сбера, это самый высокий показатель в мире среди банков.

Греф также подчеркнул, что в этом году службы безопасности Сбербанка сохранили от мошеннических действий примерно 200 млрд рублей средств своих клиентов.

"Банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию", - сказал Греф.

Глава госбанка пояснил, что основным инструментом, которым пользуется Сбербанк для выявления подозрительных операций, является антифрод-платформа собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта.

"На платформе мониторятся все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания и анализируются более 370 млн событий в сутки", - заключил он.