В Нижегородской области в 2024 году введут стандарт транспортного обслуживания

Разработка документа будет вестись совместно с региональным правительством и Минтрансом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Стандарт транспортного обслуживания разработают и внедрят в Нижегородской области в 2024 году, сообщил на пресс-конференции спикер заксобрания региона Евгений Люлин.

"В следующем году мы должны разработать стандарт транспортного обслуживания населения. Очень тяжелая тема. Этот стандарт должен быть и жесткий, и выполнимый. Речь идет и о качестве, и о количестве <…> транспорта не только в областном центре, но и в целом в Нижегородской области. Речь должна идти и о доступности транспорта, о времени ожидания в городах и населенных пунктах", - сказал Люлин.

Он добавил, что разработка документа будет вестись совместно с региональным правительством и Минтрансом. Люлин напомнил, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде пройдет масштабное обновление электротранспорта и инфраструктуры.

Ранее в ходе прямой линии губернатор Глеб Никитин сообщил, что автобусные маршруты в Нижнем Новгороде в 2024 году переведут на брутто-контракты - когда оплата работы перевозчика зависит не от числа пассажиров, а от соблюдения регулярного маршрута. Тема общественного транспорта во время прямой линии главы региона стала одной из самых популярных.