СФ одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции

Выдавать заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к такой продукции будет Минсельхоз

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который предписывает импортерам племенной продукции проводить проверки в аккредитованных лабораториях и подтверждать, что поставляемая в Россию продукция действительно относится к племенной.

Изменения вносятся в закон "О племенном животноводстве". Устанавливается, что импорт племенной продукции в Россию из стран, не являющихся государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет осуществляться при условии подтверждения ее племенной ценности при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к такой продукции. Выдавать такой документ будет Минсельхоз России. Форму и порядок выдачи заключения установит министерство.

Документ будет выдаваться на каждую партию племенной продукции, ввозимой на территорию России при условии предоставления документов о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний.

Импорт племенной продукции из государств - членов ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством России.

Как отметил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, закон исключит возможность использования семени и эмбрионов племенных животных с генетически детерминированными заболеваниями для разведения племенных животных в Российской Федерации.

Как отметили сенаторы при обсуждении закона, это долгожданный документ для тех, кто занимается разведением племенного поголовья.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.