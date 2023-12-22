Объем экспорта продукции Подмосковья по итогам года достигнет $15 млрд

Это на 10% выше показателей 2022 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта продукции, произведенной в Московской области, по итогам текущего года может достигнуть $15 млрд, что на 10% выше годовых показателей 2022 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Экспорт Подмосковья растет. В 2020 году он был $6,8 млрд, спустя год прибавил 68%, в 2022 году - еще 19%, поднявшись до отметки $13,6 млрд. В январе-июне 2023 года составил $5,8 млрд. По итогам года ожидаем, что достигнет $15 млрд", - сказала она.

Зиновьева рассказала, что в числе ключевых позиций подмосковного экспорта - продукция машиностроения, химической промышленности, металлы и изделия из них, продукция деревообработки.

По ее словам, в списке партнеров Московской области в части экспорта насчитывается свыше 180 стран.

"Ключевые, по данным на первое полугодие 2023 года, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и ОАЭ. Причем ОАЭ вошли в круг близких партнеров сравнительно недавно: в этом году товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ вырос почти в семь раз. Плюс наши экспортеры вышли на новые рынки Уругвая, Ливии, Индонезии, Боснии и Герцеговины, Суринама, Китая - а именно Гонконга, Ирака и Бразилии, Перу, Колумбии", - добавила зампред.

Также Зиновьева отметила зависимость Московской области от импорта. "Она все еще сохраняется в отдельных сегментах - фарма, оборудование, упаковка и другие. Но в целом на фоне реализации проектов импортозамещения идет стабильное снижение", - рассказала она.