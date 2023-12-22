В Подмосковье почти 190 иностранных компаний реализуют проекты

Компании представляют 40 стран мира

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московская область сохраняет позиции привлекательного для зарубежных инвесторов региона, в Подмосковье функционируют почти 190 компаний с участием иностранного капитала. Благодаря им в области создано почти 100 тыс. рабочих мест, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Традиционно в Московской области всегда было больше всего иностранных производств. В настоящее время часть компаний действительно перешла к российскому менеджменту. Девять работу приостановили. Остальные продолжают работать. Сегодня в регионе функционируют 186 компаний с участием иностранного капитала, создавших без малого 97 тыс. новых рабочих мест. Они представляют 40 стран мира", - сказала она.

Зампред добавила, что Московская область сохраняет позиции желанного для инвесторов региона.

"Здесь и отстроенная логистика - как в российских, так и в международных масштабах, и большой рынок сбыта - как в части потребительской продукции, так и в B2B секторе, и близость к столице. Плюс - почти ничем не ограниченный кадровый рынок", - отметила Зиновьева.

По ее словам, с учетом политических обстоятельств в штатном режиме в настоящее время продолжают работать более 140 иностранных компаний, среди них Pepsi, "Ашан", "К-Флекс" и многие другие. Переданы российскому менеджменту и продолжают работать еще шесть, столько же - в процессе передачи. Приостановили деятельность девять компаний. При этом полностью проданы 22 компании. "Это, например, небезызвестные "Макдональдс", ставший "Вкусно - и точка", или финская Valio. Заявлено о продаже двух компаний - это производство стекла и товаров для дома. Обе продолжают работать", - уточнила зампред.

При этом Зиновьева подчеркнула, что ниши ушедших с рынка иностранных компаний активно занимают другие инвесторы.