Мурманская область заключила на выставке "Россия" соглашения на 46 млрд рублей

Проекты в сфере портовой инфраструктуры и туризма позволят создать свыше 800 новых рабочих мест

ТАСС, 22 декабря. Правительство Мурманской области заключило на Международной выставке-форуме "Россия" новые инвестиционные соглашения более чем на 46 млрд рублей. Проекты в сфере портовой инфраструктуры и туризма позволят создать свыше 800 новых рабочих мест, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений - более 46 млрд рублей. Также планируется создать свыше 800 рабочих мест", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, планируется реализовать четыре новых проекта. Один из ключевых - строительство морского контейнерного терминала "Западный транспортно-логистический узел" с инвестициями более 44,5 млрд рублей.

Кроме того, будут реализованы проекты по строительству перегрузочного портового комплекса в Мурманске, всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Териберке, гостиничного комплекса и базы отдыха в Кировске.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.