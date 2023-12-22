Россия с 27 декабря понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 859,7 рубля за тонну

Как отметили в Минсельхозе, пошлина на ячмень будет нулевой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 27 декабря 2023 года по 10 января 2024 года понижается до 3 859,7 рубля против действующей сейчас ставки в размере 4 048,1 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза, ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы на сайте Минсельхоза 22 декабря, действуют с 27 декабря по 10 января включительно.

Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу будет повышена до 1 148,6 рубля против 794,4 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $250 за тонну, на ячмень - $170,8 за тонну, на кукурузу - $194,5 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.