Россия выполнила все обязательства перед международным проектом ИТЭР в 2023 году

Директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников при этом признал, что санкции создают определенные трудности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская сторона полностью выполнила всю программу работ в рамках проекта ИТЭР, запланированную на 2023 год. Об этом сообщил директор проектного центра ИТЭР (госкорпорация "Росатом") Анатолий Красильников на пресс-конференции в ТАСС.

"Буквально несколько дней назад мы получили документ о том, что организация [международный проект ИТЭР] внимательно рассмотрела наши результаты и подтверждает, что программа работ России 2023 года полностью выполнена", - сказал он.

Говоря о влиянии санкций на ход выполнения плановых работ, Красильников признал, что эти ограничения создают определенные трудности. "Но мы их преодолеваем благодаря поддержке международной организации. Санкции, конечно же, усложнили работу, и мы последние два года живем в совершенно в другой менеджментской среде по сравнению с тем, как мы жили в предыдущие годы, когда у нас были отлажены механизмы и была полная поддержка", - отметил Красильников. Однако, по его словам, благодаря тому что проект ИТЭР международный, и будущий термоядерный реактор сооружается во Франции, санкции удается преодолевать. "Объект сооружается во Франции всеми семью партнерами, и именно благодаря этому Евросоюз, хотя эти санкции и вводит, он обязан эту машину у себя построить. Потому что вклад ЕС в этот проект - 45%. Поэтому, конечно же, те же, может быть, из соседних кабинетов бюрократы в Брюсселе помогают нам все-таки реализовать все то, что мы обязаны реализовать", - сказал директор российского проектного центра ИТЭР.

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Разработка проекта началась в середине 1980-х годов, в 2010 году началось строительство комплекса, завершение работ ожидается в 2025 году. Реактор создается совместными усилиями специалистов из стран ЕС, России, Китая, США, Индии, Казахстана, Японии и Южной Кореи. Представители всех стран - участниц проекта будут иметь равный доступ к использованию инфраструктуры ИТЭР в исследовательских и коммерческих целях.