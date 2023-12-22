СФ одобрил закон, направленный на стимулирование экспорта органической продукции

Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев отметил, что требования к методам и способам карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции будет устанавливать Россельхознадзор

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, включающий органическую продукцию в понятие подкарантинной, что поспособствует развитию ее экспортного потенциала.

В соответствии с законом к подкарантинной продукции будет относиться, в том числе органическая растительная продукция, что позволит разработать правила и методику проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания продукции органического растениеводства. Как отмечают парламентарии, в стране активно начал развиваться рынок органической растениеводческой продукции, ориентированной на экспорт, в частности, органическое зерно. Однако сложилась ситуация, при которой в соответствии с законодательством при экспорте растениеводческой продукции необходимо проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание, но после обработки химическими пестицидами такая продукция перестает быть органической.

"Закон обеспечит сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительными условиями по стимулированию экспорта органической продукции", - сказал зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.

Он отметил, что требования к методам и способам карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции будут устанавливаться Россельхознадзором.

Закон уточняет порядок внесения результатов карантинного фитосанитарного обеззараживания в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета актов карантинного фитосанитарного обеззараживания. Кроме того, вводится возможность аннулировать выданный карантинный сертификат. Порядок аннулирования будет устанавливать Минсельхоз России. Предусматривается, что сертификат может быть аннулирован также по заявлению от обладателя сертификата или от получателя подкарантинной продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Информационная система карантина растений

Одновременно сенаторы одобрили еще один закон. Он устанавливает правовые основы создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области карантина растений (ФГИС). Также документ определяет цели создания ФГИС, перечень содержащихся в ней сведений и информации, требования к защите названых сведений и информации.

Порядок создания, развития и эксплуатации ФГИС, включая правила регистрации, предоставления сведений и информации, порядок взаимодействия с другими государственными информационными системами установит правительство РФ.

Документ также уточняет правила оформления карантинного сертификата. Срок его оформления или направления решения об отказе в выдаче сертификата сокращается с трех дней до одного рабочего дня.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.