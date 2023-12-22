Кабмин направит еще более 267 млн рублей на развитие энергетики и ЖКХ на Северном Кавказе

Средства выделят на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще свыше 267 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Документ опубликован на сайте правительства.

"Федеральное финансирование обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, - отмечается в сообщении. - В их числе - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах".

В мае Мишустин поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году.