В Минтрансе ожидают, что грузооборот морских портов РФ за 2023 год превысит 900 млн тонн

Это станет абсолютным рекордом за всю историю СССР и России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских портов страны по итогам 2023 года составит более 900 млн тонн, что станет абсолютным рекордом за всю историю СССР и России. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев на совместном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

"По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 млн тонн в грузообороте морских портов страны. Это рекордная цифра - раньше ни Советский Союз целиком, ни Россия этой цифры не достигали",- заявил он.

Заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Юрчик отметил, что в 2023 году был обеспечен неуклонный рост грузооборота всех портов на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Грузооборот морских портов России за допандемийный 2019 год составлял 840,3 млн тонн. В 2022 году грузооборот достиг 841,5 млн тонн.