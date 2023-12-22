В Бодайбо началась модернизация аэропорта

Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, на авиаузле необходимо сделать современную взлетно-посадочную полосу вместо грунтовой, а также построить рулежную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом и другие объекты

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство новой аэропортовой инфраструктуры началось в городе Бодайбо Иркутской области, где, в частности, необходимо сделать современную взлетно-посадочную полосу вместо грунтовой. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Бодайбо начато строительство аэропорта. <…> Строительство ведет федеральная структура - ФАУ "Ространсмодернизация", подрядчик - АО "Ротек", которое ранее осуществляло реконструкцию аэропорта Петропавловска-Камчатского. Стоимость работ составляет 7 млрд рублей. Они идут по государственным программам Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и "Строительство", - говорится в сообщении.

В Бодайбо сделают железобетонную взлетно-посадочную полосу, построят рулежную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом, аэродромный радиолокационный комплекс, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и дизельные электростанции, по периметру сделают ограждение с техническими средствами охраны. Аэропорт Бодайбо работает в штатном режиме, его реконструкция не мешает полетам. Завершить строительство инфраструктуры планируется в 2025 году. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты типа Ил-114 и Sukhoi Superjet 100.

На грунтовую взлетно-посадочную полосу, которая сейчас есть в Бодайбо, могут садиться только устаревшие самолеты Ан-24, Ан-26, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает воздушные суда. В модернизации нуждается и другая аэровокзальная и аэродромная инфраструктура.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области, административный центр Бодайбинского района, который граничит с Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и Забайкальским краем. В городе проживают более 13 тыс. человек. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация. В городе и районе работает много вахтовиков.