Италия блокирует реформу Европейского стабилизационного механизма

По сведениям газеты La Repubblica, против ратификации проголосовали две партии из правящей коалиции

РИМ, 22 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента проголосовала против ратификации реформы соглашения о Европейском стабилизационном механизме. Как пишет газета La Repubblica, против ратификации проголосовали две партии из правящей коалиции - "Братья Италии" и "Лига", тогда как третья - "Вперед, Италия" - воздержалась.

При этом вместе с правящими партиями против проголосовало оппозиционное "Движение "5 звезд". В Брюсселе выразили сожаление по поводу решения итальянского парламента и заявили, что отсутствие ратификации одной из стран блокирует реформу и механизм "не сможет гарантировать должную поддержку". Как поясняет телеканал Rai News 24, этот механизм был важным шагом на пути создания банковского союза. Он предполагает общие фонды для "спасения стран" в случае угрозы банкротства банков. В Еврокомиссии говорят о блокировании €700 млрд.

Италия всегда выступала против нынешней конфигурации Европейского стабилизационного механизма. Еще будучи в оппозиции, нынешний премьер-министр Джорджа Мелони возражала против его ратификации. Она неоднократно повторила свою позицию в последние дни, указав, что "не может принять условия, которые не сможет выполнить ни ее правительство, ни последующие". Примечательно, что и предыдущее правительство во главе с Марио Драги, опиравшееся на широкую коалицию, в которую входило "Движение "5 звезд", не принимало решения.

В правительстве Мелони указали, что сейчас нужно работать над улучшением реформы. При этом как оппозиционная Демократическая партия обвиняет правительство в безответственности. Бывший премьер-министр и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди сказал в интервью La Repubblica, что сделанный выбор "изолирует страну в ЕС".

Однако главным образом внимание местных наблюдателей привлек расклад голосования в парламенте и раскол правящей коалиции с воздержавшейся партией "Вперед, Италия". Проди видит в этом "указание на нестабильность". Подобная ситуация может, по мнению аналитиков, повториться на выборах в Европарламент в июне будущего года, на которых компоненты правящей коалиции выступят по отдельности и окажутся в разных европейских группах. Так, "Лига" намерена создавать союз с партией Марин Ле Пен "Национальное объединение" и другими так называемыми евроскептиками, тогда как для "Вперед, Италии", входящей в Европейскую народную партию, это неприемлемо. Известно, что партия Мелони поддерживает тесные отношения с ультраправой испанской партией Vox.