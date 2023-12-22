"Алроса" в 2023 году добыла 34,6 млн карат алмазов

Компания выполнила производственный план на 100%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2023 года выполнила свой производственный план по добыче алмазов на 100%, добыла 34,6 млн карат против 35,6 млн карат в 2022 году. Такие данные приводятся в сообщении правительства Республики Саха (Якутия) со ссылкой на гендиректора "Алросы" Павла Маринычева.

"Несмотря на негативный внешний фон компания на 100% выполнила план по добыче алмазов - 34,6 млн карат. Это лишь немногим ниже прошлогоднего показателя (35,6 млн карат)", - говорится в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев положительно оценил итоги работы компании в 2023 году. "Группа компаний "Алроса" является крупнейшей бюджетообразующей промышленной структурой нашей республики. Предприятие выполнило все основные производственные и плановые показатели на 2023 год", - приводятся в сообщении слова Николаева.

"Напомним, "Алроса" в этом году впервые за последние два года выплатила дивиденды акционерам, и в целом, ожидается, что поступления от компании в бюджет республики существенно превысят изначальные прогнозы и прошлогодний показатель", - отмечается в сообщении правительства Якутии.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.