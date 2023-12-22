Песков связал передачу акций "Рольфа" с экономической целесообразностью

Как отметил пресс-секретарь президента, "Рольф" является не чисто российской компанией, поскольку "там и разные офшорные владения"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подписание указа президента России Владимира Путина о передаче во временное управление Росимущества акций автодилера "Рольф" и его дочерних компаний связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Это связано исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и также с учетом известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что "Рольф" - не чисто российская компания, поскольку "там и разные офшорные владения". "Она российская компания, но там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - пояснил Песков. Он отказался от дальнейших комментариев по этой теме.

Ранее сегодня был опубликован указ Путина, по которому во временное управление переходят 660 759 610 акций "Рольфа", принадлежащих кипрскому офшору "Деланс лимитед", и 15 198 акций "Рольфа", принадлежащих "Рольф моторс". Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале "Рольф моторс", "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф тех".

По данным "Спарк" на 2022 год, компанией "Рольф" на 99,99% владеет кипрский офшор "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" - меньше 0,01%. Само АО "Рольф" на 99% владеет "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс" (остальное - у "Деланс лимитед") и на 100% "Рольф тех".

По данным отчетности компании за 2022 год, уставной капитал компании состоит из 660,7 млн акций. Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск.