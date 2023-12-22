Песков назвал опасной для мировой финансовой системы тему незаконного изъятия активов РФ

По словам пресс-секретаря президента, Европа и США понимают, что изъятие активов России будет иметь юридические последствия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видим, что эти дискуссии то кодифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке. Потенциально эта тема для является, первое, неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по, собственно, всей системе координат международной финансовой системы", - сказал он.

Представитель Кремля в этой связи подчеркнул, что "те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал". "Будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное", - добавил Песков.

По его словам, Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие российских активов "будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал". "Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать", - заключил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Соединенные Штаты обсуждают с партнерами возможную роль РФ в вопросе восстановления Украины. По его словам, "пока слишком рано говорить" о возможности использования в этих целях замороженных российских активов.