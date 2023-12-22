Убытки ВТБ в IT-сфере, в которую входит запуск банка в Telegram, составили 6,4 млрд рублей

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что всего разовые статьи расходов составляют 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Убытки ВТБ в IT-сфере, в которую входит запуск цифрового банка в Telegram и приложения в iOS, составили 6,4 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы в ноябре переоценили несколько нефинансовых активов и списали, это самый важный фактор, большое количество нематериальных активов, по которым дальнейшее использование будет ограничено, невозможно, они будут выводиться или выведены уже из эксплуатации. Например, мы списали наши инвестиции в розничный мобильный онлайн-банк в приложении Telegram. <...> А также в старые не поддерживающиеся более решения мобильного банка в розничном бизнесе на базе iOs", - сказал он.

Пьянов уточнил, что всего разовые статьи расходов составляют 12,5 млрд рублей, и 6,4 млрд рублей из них относятся к списаниям в IT-сфере.

В январе ВТБ объявил, что запускает онлайн-банк в мессенджере Telegram. В банке указывали, что на первом этапе пользователям будут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через систему быстрых платежей (СБП), пополнение счета мобильного телефона.

Однако с 1 марта 2023 года в силу вступили поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Теперь некоторым организациям в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. Тогда же ВТБ обратился в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования своего Telegram-банка на фоне введения новых норм о защите информации.