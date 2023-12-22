СФ рекомендует кабмину переориентировать экономические связи на дружественные страны

Также рекомендуется продолжить работу по формированию единого миграционного пространства с Белоруссией

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству переориентировать экономические связи России на государства с конструктивной политикой в отношении РФ, сохраняя открытость к прагматичному сотрудничеству с недружественными странами. Об этом говорится в постановлении палаты "О реализации Концепции внешней политики Российской Федерации", принятом на пленарном заседании Совфеда.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации проводить работу по укреплению российского присутствия на мировых рынках, географической диверсификации экономических связей с их переориентацией на государства, проводящие конструктивную и нейтральную политику в отношении Российской Федерации, при сохранении открытости к прагматичному сотрудничеству недружественных государств", - говорится в документе.

Также сенаторы рекомендуют продолжить работу по подготовке проекта внешнеэкономической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года, по развитию международного транспортного коридора Север - Юг, в том числе с учетом интересов Российской Федерации в Каспийском регионе, обеспечить доработку проекта федерального закона "О содействии международному развитию". Кроме того, рекомендуется продолжить работу по формированию единого миграционного пространства с Белоруссией, в том числе по реализации межправительственного соглашения о взаимном признании виз и другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории обоих государств.

Также в постановлении СФ содержится рекомендация Министерству экономического развития РФ совместно с МИД "активизировать работу по налаживанию международных и внешнеэкономических связей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".