СФ одобрил закон о порядке досудебного обжалования решений лицензирующих органов

Устанавливается, что жалоба будет подаваться через портал госуслуг

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий порядок досудебного обжалования решений и действий (бездействия), принятых органами и должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Поправки вносятся в законы "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Согласно закону, с 1 января 2028 года обжалование таких решений, действий (бездействия) органов или их должностных лиц, которые предоставляют госуслуги по лицензированию, будет проводиться по закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Для отдельных видов разрешительной деятельности правительство может установить более ранний срок.

Устанавливается, что жалоба будет подаваться через портал госуслуг. При наличии к ней может быть приложена позиция уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ, относящаяся к предмету жалобы. При этом жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или охраняемую законом тайну, должна быть подана без использования государственных информационных систем.

Законом также определены сроки подачи и рассмотрения жалобы, требования к ее содержанию, права заявителя при рассмотрении жалобы, установлен закрытый перечень оснований для принятия решения об отказе в рассмотрении жалобы и урегулирован порядок рассмотрения жалоб.

Досудебное обжалование в сфере разрешительной деятельности реализуется по аналогии с таким обжалованием в сфере контроля, отмечается в сопроводительных материалах к закону. "Внедрение такого механизма обеспечит существенное снижение нагрузки на суды, так как оно станет обязательным для многих востребованных бизнесом разрешительных видов деятельности, перечень которых будет определен правительством Российской Федерации, а также в целом снизит нагрузку на предпринимателей", - указывается в материалах.