В Екатеринбурге открылся первый в России магазин "белорусской IKEA" "Да дому"

В нем представлены товары для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Первый в России белорусский мультибрендовый магазин "Да дому" открылся в ТЦ "Мега Екатеринбург". Как сообщила ТАСС председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, магазин позиционирует себя как "белорусская IKEA".

"Почему именно Екатеринбург - у нас составлен план, как мы будем идти по Российской Федерации, но мы обсуждали, какой же город станет открытием: Москва, Питер, Грозный, Новосибирск, Иркутск, то есть предложений много. Но все-таки остановились на Екатеринбурге, по разным причинам, основная причина - это супержаркий, теплый прием на "Иннопроме", - сказала собеседница агентства.

В магазине представлены товары для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье. В частности, в зале много фарфоровой посуды и изделий из льна.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предлагал открыть в Свердловской области магазин "Да дому", призванный заменить бренды Zara Home и IKEA, летом 2023 года на "Иннопроме" в Екатеринбурге.