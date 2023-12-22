Портфель займов МФО в III квартале достиг 423 млрд рублей

Как отметили в ЦБ, это связано с расширением потребительского спроса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса, сообщается в материалах Банка России.

"Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом выросла доля среднесрочных займов, а доля краткосрочных снизилась", - говорится в материалах.

Рост портфеля по отношению к предыдущему кварталу составил 6%. В структуре выдач основную долю занимали среднесрочные займы с ПСК и размером как у краткосрочных займов.

Доля просроченной задолженности в портфелях МФО на протяжении 2023 года менялась незначительно. При этом доля уступленной задолженности в III квартале снизилась с 5% до 4%.

Регулятор отмечает, что повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73% до 76% от общего объема.

Рост доли дистанционных каналов продаж сопровождался снижением среднего размера займа с 11,9 тыс. до 11,7 тыс. рублей.

В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 от первоначальной суммы займа, а полная стоимость кредита - 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, ЦБ ожидает дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.