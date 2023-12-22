В "Киевстаре" сообщили о повреждении 40% инфраструктуры в результате кибератаки

Президент компании Александр Комаров рассказал, что база данных клиентов полностью стерта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 40% инфраструктуры одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" оказалось повреждено в результате хакерской атаки, случившейся 12 декабря. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров.

"Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, помогающие системе", - приводит его слова издание "Страна". По утверждению Комарова, повреждениям подверглось около 40% инфраструктуры оператора.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в некоторых регионах страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. СБУ возбудила дела по восьми статьям и проинформировала о критических повреждениях цифровой инфраструктуры оператора. 20 декабря компания заявила о возобновлении всех услуг. Комаров сообщал, что убытки после сбоя достигают миллиардов гривен, хотя точные суммы компания еще не подсчитывала. Сеть "Киевстара" охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.