"Рольф" прокомментировал передачу акций во временное управление Росимуществу

В компании сообщили, что это не отразится на ее деятельности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Передача акций автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на деятельности компании, говорится в сообщении компании.

"Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами", - отмечается в сообщении.

Росимущество как временный управляющий акциями организации намерено ее развивать, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками, подчеркнули в "Рольфе".

Согласно указу президента Владимира Путина, во временное управление Росимуществу переходят 660 759 610 акций "Рольфа", принадлежащих кипрскому офшору "Деланс лимитед", и 15 198 акций "Рольфа", принадлежащих "Рольф моторс". Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале "Рольф моторс", "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф тех".

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.

Новым генеральным директором "Рольфа" с 22 декабря 2023 года назначен Алексей Гуляев. Светлана Виноградова, ранее занимавшая эту должность, стала первым заместителем гендиректора. Гуляев с начала 2000-х годов работал в структуре "Рольфа", позднее - в компаниях "Автоспеццентр" и "Авилон".

Компания "Рольф" основана в 1991 году, ее портфель включает 30 автомобильных брендов. По данным "Спарк" на 2022 год, компанией на 99,99% владеет кипрский офшор "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" - меньше 0,01%. Само АО "Рольф" владеет 99% "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс" (остальное - у "Деланс лимитед") и 100% - "Рольф тех".

Следственный комитет РФ в 2019 году возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск.