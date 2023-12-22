Церемония прошла в координационном центре правительства РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия заключили соглашение о проспектах ценных бумаг, позволяющее размещать их в двух странах, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в координационном центре правительства России.

Подписи под документом поставили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России, специальный представитель республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Дмитрий Крутой.

Соглашение направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной из двух стран стороне, при их размещении и (или) обращении на территории второй страны.