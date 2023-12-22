В компании сообщили о планах зарегистрировать еще пять компаний, которые сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса онлайн-ретейлера

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую организацию "ВБ финанс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Также в планах Wildberries регистрация еще пяти компаний - "ВБ фэшн", "ВБ спорт", "ВБ шарм", "ВБ тренд", "ВБ фуд", которые сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса онлайн-ретейлера.

"Мы создаем юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ финанс" является логичным подтверждением наших планов", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что одним из первых реализуемых планов - предложение услугу по кредитованию продавцам.

Ранее о регистрации микрофинансовой организации маркетплейсом сообщила газета "Ведомости".