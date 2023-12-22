SOCAR выкупила активы Equinor в проектах АЧГ, Карабах и Баку - Тбилиси - Джейхан

Представители компаний также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области декарбонизации и зеленой энергетики

БАКУ, 22 декабря. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выкупила доли норвежской Equinor в проектах разработки месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и Карабах на шельфе Каспия, а также нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Об этом сообщили в SOCAR.

"22 декабря состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом компании Equinor по международной разведке и добыче Филипом Матьё. На встрече были подписаны документы о приобретении SOCAR принадлежащих Equinor долей в месторождениях Азери - Чираг- Гюнешли, Карабах, а также в проекте Баку - Тбилиси - Джейхан", - говорится в сообщении.

По данным компании, до сделки о купле-продаже доля Equinor в АЧГ составляла 7,27%, трубопроводном проекте БТД - 8,71%, в месторождении Карабах - 50%. SOCAR же принадлежали соответственно 25%, 25% и 50%.

"Сделка по приобретению долей будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств", - говорится в сообщении SOCAR.

В ходе встречи представители компаний также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области декарбонизации и зеленой энергетики.