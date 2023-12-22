Под Калугой запустили вторую очередь производства декоративной бумаги для мебельных плит

В проект инвестировано 7,5 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Вторую очередь производства - декорирование, импрегнирование бумаги-основы и производство CPL-пластиков - запустило в Калужской области первое в России предприятие полного цикла "Ультра Декор Рус", в проект инвестировано 7,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Полный цикл. Импортозамещающая продукция. Первые в России. Сегодня важное событие для региональной экономики. Компания "Ультра Декор Рус" запускает вторую очередь производства на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга". <...> Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков. <...> В новый проект инвестировано 7,5 млрд рублей. Дополнительно будет создано 160 рабочих мест", - написал он.

Открыл вторую линию совместно с главой региона заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. По словам Шапши, создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги.

Производство первой очереди на предприятии "Ультра Декор Рус" открылось год назад, тогда начался выпуск декоративной бумаги-основы для мебельных плит. Компания входит в число крупнейших промышленных объединений области, также она является первым в России предприятием полного цикла в своей сфере.