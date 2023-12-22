Глава Минэнерго Турции заявил, что зависимость страны от энергоимпорта упала до 67,8%

Алпарслан Байрактар также отметил, что в ближайшие шесть лет государство намерено существенно снизить выбросы в атмосферу

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Зависимость Турции от импорта энергоресурсов в 2022 году снизилась до 67,8%. Об этом заявил министр энергетики республики Алпарслан Байрактар, выступая на 15-м энергетическом и климатическом форуме в Стамбуле.

"В 2022 году наша внешняя зависимость в энергетике снизилась до 67,8%", - сказал он.

Байрактар также сообщил, что в ближайшие шесть лет страна намерена существенно снизить выбросы в атмосферу. "В рамках реализации плана энергоэффективности на 2024-2030 годы мы планируем снизить выбросы углекислого газа на 100 млн тонн", - сообщил министр.

Кроме того, он указал, что в 2024 году власти намерены запустить внутри Турции торговлю квотами на выбросы. Операции предполагается проводить на площадке турецкой энергетической биржи EP A , государственной компании по управлению энергетическим рынком.