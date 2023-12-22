Указ Байдена коснется импорта российской продукции, обработанной за пределами РФ

Представитель администрации Белого дома рассказала, что запрет, в частности, коснется алмазов

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Направленный на ужесточение антироссийских санкций указ, который подпишет в пятницу президент США Джо Байден, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за пределами территории РФ, запрет затронет, в частности, алмазы. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, который был посвящен этому указу.

"Указ также предоставит соответствующим ведомствам возможность принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами. Это касается [запретов] в отношении алмазов", - отметила чиновник. Она добавила, что ограничения против российских алмазов намерен ввести и ЕС.

Как пояснила представитель американской исполнительной власти, указ "гарантирует, что если Россия направит алмазы в другую страну для обработки, то они не смогут попасть в Соединенные Штаты". На брифинге сообщили, что указ вступает в силу сразу же после подписания.

В 2022 году Байден запретил импорт в страну российских непромышленных алмазов.