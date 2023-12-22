На Ставрополье ввели в работу один из крупнейших водоводов

Его протяженность составляет 36 км, уточнил глава региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Водовод "Восточный" для восьми муниципалитетов ввели в работу на Ставрополье, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров. Водовод стал одним из крупнейших построенных объектов в сфере водоснабжения.

"Введен в работу межпоселковый водовод "Восточный", который построен благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Новоалександровском округе. Трубопровод протяженностью 36 км приведет питьевую воду в восемь населенных пунктов, где живут больше 3,5 тыс. человек. Шесть из них "Ставрополькрайводоканал" уже подключил к "Восточному", - написал он.

"Это позволяет обеспечить производство достаточного объема воды и для существующих потребителей, и для подключения новых абонентов. Сейчас специалисты "Ставрополькрайводоканала" тестируют работу нового трубопровода и донастраивают связанные с ним системы. Еще одной проблемной точкой на карте водоснабжения края стало меньше", - пояснил Владимиров.

Строительство водовода "Восточный" началось в 2019 году. Ранее в краевом правительстве журналистам сообщали, что он стал одним из крупнейших объектов в регионе в области водоснабжения за последние годы. Одновременно со строительством водовода реконструированы очистные сооружения города Новоалександровска.

Протяженность водопроводных сетей на Ставрополье составляет около 20 тыс. километров. Большинство водопроводных сетей построены в регионе более полувека назад, изношенность некоторых участков превышает 80%. В крае действует масштабная программа модернизации водоснабжения.