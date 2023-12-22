Tesla отзывает около 120 тыс. автомобилей в США

Речь идет о моделях Model S и Model X, сообщило агентство Reuters

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla отзывает более 120 тыс. автомобилей в США из-за риска разблокировки дверей салона во время аварии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о моделях Model S и Model X.

13 декабря компания уже заявляла об отзыве более 2 млн автомобилей в США для устранения проблем с системой автопилотирования. Отзыву подлежат выпущенные с 2012 по 2023 год машины Model S, выпущенные с 2016 по 2023 год, Model X, произведенные с 2020 по 2023 год Model Y и Model 3, которые были собраны с 2017 по 2023 год.