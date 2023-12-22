Эксперты: в РФ доля отечественных соцсетей и онлайн-платформ достигла 56%

Исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков отметил, что в России соцсетями пользуются больше 115 млн человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доля отечественных площадок в сегменте социальных сетей и онлайн-платформ достигла 56% в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Как отметил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков, в России социальными сетями пользуются больше 115 млн человек. В 2023 году общее количество социальных сетей и онлайн-платформ в России выросло до 63, включая 35 отечественных. "Как в контенте, так и в социальных сетях мы добиваемся все большего суверенитета, и в социальных сетях количество российских компаний уже больше, чем иностранных. Доля отечественных социальных сетей достигла 56% и продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Рост числа отечественных платформ и соцсетей связан в том числе с активностью российских разработчиков, технологических компаний и платформ, а также с активным переходом на них российских блогеров и рекламодателей.

"Большинство пользователей пользуются в первую очередь социальными платформами и соцсетями российскими. В лидерах - Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Rutube. У нас есть молодые достаточно серьезные игроки практически во всех направлениях - например, платформа Looky достаточно динамично развивается и выходит по ряду показателей в наших исследованиях в лидеры. "Яндекс. Музыка" и "Звук" достаточно быстро занимают место, которое освобождается после Spotify и Apple Music", - добавил он.

Опрос рекламодателей в рамках исследования также показал, что "ВКонтакте" имеет самый широкий набор рекламодателей, второе место занимают Telegram и "Одноклассники". Российские рекламодатели также активно используют отечественные музыкальные платформы "Яндекс. Музыка" и "Звук".

В онлайн-опросе аудитории изучаемых социальных сетей и онлайн-платформ приняли участие 1 110 респондентов. Объем выборки в онлайн-опросе рекламодателей, использующих в своей работе изучаемые социальные сети и онлайн-платформы, составил 534 респондента. Данные получены методом CAWI с использованием лицензионного программного обеспечения Alchemer.