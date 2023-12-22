Кабмин докапитализирует ФРП на 7,5 млрд рублей

Решение приняли для того, чтобы обеспечить выпуск новой наукоемкой продукции, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство России докапитализирует Фонд развития промышленности (ФРП) на 7,5 млрд рублей, чтобы обеспечить выпуск новой наукоемкой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство выделит на капитализацию Фонда развития промышленности еще более 7,5 млрд рублей. Эти средства позволят профинансировать создание дополнительного перечня ключевой наукоемкой продукции, которая пока еще не выпускается в нашей стране", - сказал он.

Как пояснил Мишустин, по сути, речь идет о расширении государственной поддержки предприятий. Он указал, что на фоне внешнего давления России нужно продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать и внедрять прорывные технологии, инновации, в кратчайшие сроки выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического суверенитета.

По словам премьера, благодаря ранее принятым решениям за 11 месяцев 2023 года было поддержано свыше 200 таких инвестиционных проектов на общую сумму около 100 млрд рублей, а в целом объем выделенных фондом льготных займов уже приближается к 500 млрд рублей.

"Особое внимание продолжим уделять таким направлениям, как транспортное машиностроение, химическая и легкая промышленность, станкостроение и радиоэлектроника", - заверил глава кабмина.