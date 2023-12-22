Ставрополье впервые экспортировало саженцы в Казахстан и Узбекистан в 2023 году

Экспорт посадочного материала увеличился на 97%

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Производители Ставрополья впервые экспортировали посадочный материал в Казахстан и Узбекистан в 2023 году. Экспорт по саженцев увеличился на 97%, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"В сравнении с 2022 годом экспорт посадочного материала увеличился на 97%. В прошлом году было отгружено 107,646 тыс. штук. Экспорт саженцев в Казахстан и в Узбекистан осуществлен впервые", - говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, в Казахстан были направлены саженцы яблони, малины и магнолии. В Узбекистан - саженцы многолетних деревьев. Экспорт также идет в Киргизию, куда преимущественно отгружаются саженцы малины. В эту же страну поставляются партии саженцев многолетних деревьев - елей, сосен, липы и березы. В Южную Осетию в 2023 году из Ставропольского края направили саженцы декоративных культур.