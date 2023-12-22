МИД РФ заявил о готовности содействовать российскому бизнесу в выходе на рынок Афганистана

В дипведомстве также сообщили о готовности помочь в организации поездок в Кабул

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское дипведомство готово содействовать компаниям РФ в выходе на рынок Афганистана, а также в организации поездок в Кабул. Об этом заявил начальник отдела второго департамента Азии МИД РФ Тимофей Бойков.

"Если у нас есть [заинтересованные в афганском направлении] компании, МИД России с удовольствием окажет помощь в выходе на афганский рынок и, соответственно, в поездках в Кабул", - отметил дипломат на дискуссии в Торгово-промышленной палате РФ, посвященной Афганистану.

2 декабря торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое движением "Талибан" (запрещено в РФ) название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что Афганистан заинтересован в участии российских компаний в добыче и переработке лития, урана, цинка, драгоценных камней и других полезных ископаемых.