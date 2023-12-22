Число компаний в тюменском нефтегазовом кластере достигнет 170 в 2024 году

Для развития этого направления в регионе реализуется строительство крупнейшего в стране промтехнопарка ДСК-500

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Число компаний, входящих в тюменский нефтегазовый кластер, увеличится до 170 в 2024 году, также в регионе идет работа по проектированию первой очереди крупнейшего в стране промтехнопарка ДСК-500. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время расширенного заседания правительства региона.

"В регионе создана и успешно развивается система, обеспечивающая эффективное взаимодействие нашего основного направления - нефтегазового рынка. Наш нефтегазовый кластер на сегодняшний день объединяет 143 компании из 22 регионов, в 2024 году у нас запланировано увеличение участников кластера до 170 компаний", - сказал Пантелеев.

Он добавил, что для развития этого направления в регионе реализуется строительство крупнейшего в стране промтехнопарка ДСК-500, который будет иметь пять очередей, первая очередь в 35 тыс. кв. м сейчас проходит проектирование. По итогу реализации всех пяти очередей этого проекта на территории Тюменской области смогут локализоваться еще порядка 50 новых компаний и появиться более 2,5 тыс. рабочих мест.

Ранее Пантелеев сообщал ТАСС, что на базе технопарка ДСК-500 регион планирует построить первый в России испытательный полигон наклонно-направленного бурения для нефтегазовой промышленности. Начало строительства полигона планируется в конце 2025 - начале 2026 года, параллельно с вводом первой очереди технопарка.

ДСК-500 - масштабный проект промышленного технопарка на базе бывшего комбината деревянного домостроения, который предполагается в ходе реновации преобразовать для размещения высокотехнологичных производств, научно-исследовательских лабораторий, создания креативных пространств. Работы по реновации территории бывшего комбината деревянного домостроения ДСК-500 пройдут в Тюмени с 2024 по 2025 год. Вклад проекта в валовый региональный продукт составит не менее 1%.